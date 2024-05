Stand: 21.05.2024 12:49 Uhr Überfall auf 80-Jährigen Mann in St. Georg

Im Hamburger Stadtteil St. Georg ist am Montagabend ein 80-Jähriger überfallen und ausgeraubt worden. Der Mann wollte gerade in der Repsoldstraße mit seinem Wagen losfahren, als ein Unbekannter den 80-Jährigen in einen Streit verwickelte. Kurze Zeit später kamen zwei weitere Männer hinzu. Sie stahlen dem Opfer Geld und Autoschlüssel und flüchteten schließlich mit den Wagen des Mannes. Der 80-Jährige erlitt Verletzungen am Arm. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

