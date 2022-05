Über 6.000 bei Gewerkschafts-Demo zum 1. Mai in Hamburg Stand: 01.05.2022 13:30 Uhr Bei den großen Gewerkschafts-Kundgebungen zum Tag der Arbeit in Hamburg war das Thema “Mitbestimmung” am Sonntag zentral.

An der zentralen Abschlusskundgebung des DGB am Sonnabendmittag auf der Straße St. Pauli Fischmarkt in St. Pauli nahmen nach DGB-Angaben über 6.000 Menschen teil. Hamburgs DGB-Vorsitzende Tanja Chawla forderte ein Tariftreuegesetz für Hamburg und ein gerechteres Steuersystem mit Änderungen bei der Vermögens- und der Erbschaftssteuer. "Es wurde Zeit, dass wir der Stadt zeigen, wofür wir stehen: Für die vielen Forderungen nach guter Arbeit, guten Arbeitsbedingungen und sozialer Gerechtigkeit in einer Stadt für alle", sagte sie während der Kundgebung. Das Motto der Gewerkschaften lautet in diesem Jahr "GeMAInsam Zukunft gestalten". Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte drei Demozüge in Hamburg organisiert, die am Vormittag in den Stadtteilen Bergedorf, Harburg und Eimsbüttel gestartet waren.

AUDIO: Tausende bei DGB-Kundgebung am Fischmarkt (1 Min)

"Ökologische Transformation" eines der Ziele

Im Gespräch mit NDR 90,3 nannte die DGB-Vorsitzende zudem die "Ökologische Transformation" als eines der Ziele. Es gehe also darum, dass Unternehmen mehr und mehr nachhaltig und umweltschonend arbeiten sollen. Dafür brauche es mehr Mitbestimmung der Angestellten, zum Beispiel durch mehr Einfluss der Betriebsräte.

Auch Ukraine ist Thema

Zum 1.Mai bekräftigen die Gewerkschaften auch ihre Solidarität mit der Ukraine. "Nie wieder Krieg - die Waffen nieder! Weltweit", hieß es im Demonstrationsaufruf.

