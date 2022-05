Stand: 05.05.2022 06:36 Uhr Übelkeit bei Schülern: Rettungseinsatz in Hotel in Altona

Einsatz für die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag in Altona: In einem Hotel in der Goetheallee war mehreren Schülern und Schülerinnen übel. Der Rettungsdienst behandelte zwölf Betroffene, zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Möglicherweise steckt eine Lebensmittelvergiftung dahinter. In dem Hotel in Altona sind zurzeit Gäste aus Schulen mehrerer Länder untergebracht. | Sendedatum NDR 90,3: 05.05.2022 06:30