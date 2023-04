Udo Lindenberg "geflasht" bei Ehrung in Hamburg Stand: 14.04.2023 09:15 Uhr Er ist 76 Jahre alt und seit mehr als 50 Jahren als Musiker unterwegs, aber erst jetzt hat Udo Lindenberg seinen ersten Nummer-Eins-Hit in Deutschland. Das wurde am Donnerstagabend in der Hamburger Laeiszhalle gefeiert.

"Komet" heißt der Song, den der Hamburger Panikrocker gemeinsam mit Deutsch-Rapper Apache 207 in den Single-Charts so erfolgreich wie nie zuvor in seiner Karriere werden ließ. "Ich bin geflasht, wir sind alle sehr geflasht", sagte der 76-Jährige bei der Platin-Verleihung seiner Plattenfirma. "Und es geht immer weiter. Es ist ja ein irrer Flug, ein Marathon."

Mehr als 100 Millionen Mal gestreamt

Der vor mehr als zehn Wochen veröffentlichte Song ist der Plattenfirma Warner Music zufolge mittlerweile die am längsten an der Spitze der Deutschen Charts platzierte deutschsprachige Single seit 16 Jahren. Demnach wurde das Lied schon rund mehr als 100 Millionen Mal gestreamt.

Jan Delay und Johannes Oerding feiern mit

Dafür verlieh ihm seine Plattenfirma in Anwesenheit der "Panikfamilie" den Platin-Status. Unter den Gratulierenden waren Johannes Oerding und Jan Delay, die selbst auch Preise erhielten. Duett-Partner Apache 207 war per Video in die Laeiszhalle zugeschaltet.

