USA-Reise: Tschentscher testet autonomes Fahren Stand: 21.04.2023 15:18 Uhr Auf seiner Delegationsreise in die USA hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in Kalifornien ein selbstfahrendes Auto getestet. Eine Form der Mobilität, die auch in Hamburg ausgebaut werden soll.

Nach der halbstündigen Fahrt durch das nächtliche San Francisco zeigte sich Tschentscher erstaunt: Alle Kurven in der hügeligen Metropole hatte das selbstfahrende Auto genommen, keine rote Ampel überfahren und jeden Spurwechsel ohne Probleme absolviert. Das sei schon gespenstisch gewesen, so Tschentscher, aber auch extrem komfortabel.

In Funktion als Bundesratspräsident in Kalifornien

Das Hightech-Land Kalifornien, in dem Tschentscher in seiner Funktion als Bundesratspräsident gerade unterwegs ist, gilt als Vorreiter für das autonome Fahren. Die Delegation schaut sich hier die neuesten Entwicklungen an. Denn auch Hamburg will diese Mobilitätsform ausbauen.

Bis zum Jahr 2030 sollen bis zu 10.000 selbstfahrende Fahrzeuge in der Stadt unterwegs sein.

