US-Wahl: Viele Politiker in Hamburg erleichtert über Biden-Sieg Stand: 07.11.2020 20:52 Uhr Von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher bis zur CDU Hamburg: Nach Bidens Wahlsieg in den USA zeigten sich viele Politiker aus Hamburg erleichtert.

Der Sieg Joe Bidens bei der US-Präsidentenwahl hat bei vielen Politikern und Politikerinnen sowie Parteien aus Hamburg für Erleichterung gesorgt. "Herzlichen Glückwunsch President @JoeBiden & Vice President @KamalaHarris! Ich freue mich über eine neue Chance für bessere transatlantische Beziehungen. Hamburg setzt auf gute Kontakte in die USA", twitterte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher am Samstagabend. Und Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) twitterte einfach nur: "Yes you did it."

"Das Lachen geht um die Welt"

Der Grünen-Politiker Till Steffen gratulierte Biden mit den Worten: "Das Lachen geht um die Welt". Der frühere Hamburger Bürgermeister und jetzige Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb auf Twitter: "Congratulations, Mr. President-elect @JoeBiden. Jetzt gibt es die Chance, ein neues und spannendes Kapitel in den transatlantischen Beziehungen aufzuschlagen. Die USA bleiben der wichtigste und engste Partner Europas. Es gibt viel zu tun. Auf gute Zusammenarbeit!"

Linksfraktion wünscht sich progressiveren Kandidaten

Die SPD Hamburg schrieb nach Bidens Wahlsieg auf Twitter: "Congrats, Joe and Kamala! Das Ergebnis der #Elections2020 macht den Weg frei für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Vielfalt und Solidarität. Eine Mehrheit hat Hass und Ausgrenzung abgewählt. Darüber freuen wir uns sehr!" Die CDU Hamburg schrieb auf Facebook. "Die Vereinigten Staaten haben ihren Präsidenten gewählt. Congratulations, Mr. Biden! Zwischen den USA und Hamburg bestehen enge partnerschaftliche Beziehungen. Daran sollten wir auch nach dieser Wahl anknüpfen und unsere gute Zusammenarbeit weiter ausbauen. Jetzt heißt es, nach vorne schauen!" Etwas kritischer äußerte sich die Linksfraktion Hamburg auf Facebook. "So, das hätten wir, #Trump ist Geschichte! Aber liebe US-Demokraten: beim nächsten Mal bitte einen progressiven Kandidaten, der die Menschen auch mitreißt, ja? Und nicht so einen neoliberalen Wallstreet-Dude", schrieb die Fraktion am Samstagabend.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gratulierte Biden. Sie freue sich auf die "künftige Zusammenarbeit mit Präsident Biden", schrieb Merkel bei Twitter . "Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen", schrieb sie weiter.

