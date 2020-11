US-Wahl: Erleichterung in Hamburg über Biden-Sieg

Stand: 08.11.2020 16:28 Uhr

Von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher bis zur CDU Hamburg: Nach Bidens Wahlsieg in den USA zeigten sich viele Politikerinnen und Politiker aus Hamburg erleichtert. Etwas gefeiert wurde auch: Am Sonntag versammelten sich Dutzende Menschen in der Nähe des US-Konsulats an der Außenalster. Mit Trommeln und Plakaten zeigten sie ihre Freude über den Ausgang der US-Wahl.