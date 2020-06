Stand: 09.06.2020 11:07 Uhr - NDR 90,3

UKE-Studie: Nur wenige Hamburger immun gegen Coronavirus

In Hamburg gibt es nach wie vor nur wenige Menschen, die bereits immun gegen das neuartige Coronavirus sind. Darauf deuten die Ergebnisse einer neuen Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) hin. Die Forscher und Forscherinnen hatten in den vergangenen Monaten das Blut von rund 900 Blutspendern und Blutspenderinnen untersucht. Sie wollten wissen, wie viele von ihnen - ohne es zu wissen - bereits eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht haben. Das Ergebnis: Im April war nur eine von rund 300 Proben positiv, im Mai waren es zwei und im Juni wieder nur eine Probe, in der Antikörper nachgewiesen werden konnten.

Keine repräsentative Untersuchung

Damit schwindet die Hoffnung, dass sich das Coronavirus unbemerkt und ohne erkennbare Krankheitssymptome weit verbreitet hat und viele Hamburgerinnen und Hamburger inzwischen immun sind - jedenfalls vorläufig. Das hatten Hochrechnungen in anderen Studien nahegelegt. Das UKE betont, dass es sich um keine repräsentative Untersuchung handelt, weil die Blutspender kein genaues Abbild der Bevölkerung sind. Die Studie im Auftrag der Gesundheitsbehörde soll fortgesetzt werden.

