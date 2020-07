Stand: 10.07.2020 19:57 Uhr - Hamburg Journal

UKE-Studie: Coronavirus kann auch Herz befallen

Das Coronavirus kann einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zufolge auch das Herz befallen. Demnach kann Sars-CoV-2 Herzzellen infizieren und sich darin vermehren. Außerdem sei das Virus in der Lage, die Gen-Aktivität infizierter Herzzellen zu verändern, heißt es in einer Pressemitteilung des UKE. Ob dies Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf von Herzpatienten habe, ließe sich aber noch nicht sagen. Für die Studie waren laut UKE 39 verstorbene Herzpatienten untersucht worden, die an Corona erkrankt waren.

Coronavirus: Auswirkungen auf Herz und Kreislauf

Das Coronavirus zieht Herz, Kreislauf und Blutgefäße in Mitleidenschaft. Vor allem das Herz scheint in vielen Fällen entscheidend dafür zu sein, wie schwer Covid-19 verläuft.







Virus befällt zahlreiche Organe

Bereits im Mai hatte das UKE Studienergebnisse bekanntgegeben, nach denen das Coronavirus neben der Lunge auch zahlreiche andere Organe befällt. "Sars-CoV-2 ist nicht nur ein Lungenvirus, sondern ein Multiorganvirus", sagte der Leiter der Studie, Tobias Huber, damals. Nach den Ergebnissen der Studie damals waren das bei Erkrankten nach der Lunge am zweithäufigsten betroffene Organ die Nieren. Außerdem konnten die Mediziner Erreger in Herz, Leber, Gehirn und Blut der Patienten nachweisen. Die höchsten Konzentrationen befanden sich den Studienergebnissen zufolge in den Zellen der Atemwege.

