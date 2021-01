UKE-Mediziner: "Unser Hoffnungsschimmer ist die Impfung"

Stand: 07.01.2021 20:39 Uhr

Wie wird sich die Corona-Situation in Hamburg und in Deutschland weiter entwickeln? Professor Stefan Kluge, Chef-Intensivmediziner am Universitätsklinkum Hamburg-Eppendorf (UKE), hat im Hamburg Journal die Bedeutung des Impfens unterstrichen.