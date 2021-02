U3 zwischen Baumwall und Hauptbahnhof lange gesperrt Stand: 01.02.2021 06:01 Uhr Die U-Bahn-Linie 3 in der Hamburger Innenstadt ist für 14 Monate nicht befahrbar: Die Hochbahn saniert die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Baumwall.

Die Haltestellen Mönckebergstraße, Rathaus und Rödingsmarkt werden nach Angaben der Hochbahn bis März 2022 nicht angefahren. Als Ersatz gibt es der Hochbahn zufolge die S-Bahn sowie zahlreiche Buslinien. Unter anderem soll die U3 in der Innenstadt barrierefrei werden. Zwischen Hauptbahnhof und Baumwall soll zudem auch der Tunnelausgang der U3 am Mönckedamm vollständig erneuert werden. Am Wochenende wurde bereits die Signaltechnik umgestellt. Daher war die U3 seit Freitag zwischen St. Pauli und Hauptbahnhof Süd gesperrt.

Hochbahn-Chef kündigt weitere Sanierungen an

Doch es wird nicht die letzte Sperrung, sagte Hochbahn-Vorstand Jens-Günter Lang NDR 90,3. Die Strecke sei ja fast 110 Jahre alt. "Es ist so, dass es der Auftakt weiterer Sanierungsmaßnahmen ist, die in diesem Jahrzehnt anstehen werden", so Lang. Die U3 solle konsequent und Stück für Stück fit gemacht werden für das nächste Jahrhundert.

Diese U3-Haltestellen werden gesperrt

Kosten in Höhe von 86 Millionen Euro

Vor der Corona-Pandemie nutzten rund 60.000 Fahrgäste die Strecke, zurzeit sind es nur noch 40 Prozent davon. Die Investitionen belaufen sich nach Angaben der Hochbahn auf insgesamt 86 Millionen Euro. Davon entfallen auf die Sanierungsarbeiten 60 Millionen Euro, auf den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Rathaus 10 Millionen und den Ausbau der Station Mönckebergstraße 16 Millionen Euro.

VIDEO: U3 schon am Freitag gesperrt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.02.2021 | 06:00 Uhr