U3 jetzt auch ab Berliner Tor gesperrt Stand: 02.04.2021 08:53 Uhr Die U-Bahn-Linie 3 fährt in der Hamburger Innenstadt schon seit Ende Januar nur eingeschränkt. An diesem Wochenende wird die Sperrung noch mal ausgeweitet.

Bislang ist die U3 zwischen Hauptbahnhof und Baumwall gesperrt, zwischen Karfreitag bis in die Nacht zu Ostermontag ist auch die Verbindung zwischen Berliner Tor und Hauptbahnhof betroffen. Grund hierfür sind Brückenbauarbeiten der Deutschen Bahn.

Auf andere Bahnen und Busse ausweichen

Auch für die Erweiterung der Sperrung gibt es keinen Ersatzverkehr. Die Hochbahn empfiehlt, andere Schnellbahnlinien zu nutzen. So fahren die U2, U4, S1 und S21 vom Berliner Tor bis zum Hauptbahnhof. Alternativ können Fahrgäste auch die Bus-Linie 2 verwenden, die vom Berliner Tor über Hauptbahnhof bis hin zur U3-Haltestelle Baumwall fährt.

Ab Ostermontag wird das Teilstück zwischen Berliner Tor und Hauptbahnhof-Süd wieder angefahren. Die Haltestellen Mönckebergstraße, Rathaus und Rödingsmarkt bleiben dagegen bis März 2022 gesperrt. Unter anderem soll die U3 in der Innenstadt barrierefrei werden. Zwischen Hauptbahnhof und Baumwall soll zudem auch der Tunnelausgang der U3 am Mönckedamm vollständig erneuert werden. Die U3 solle konsequent und Stück für Stück fit gemacht werden für das nächste Jahrhundert, so die Hochbahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.04.2021 | 08:00 Uhr