U3 am Wochenende zwischen Berliner Tor und Barmbek gesperrt Stand: 12.06.2023 00:00 Uhr Am Wochenende wird auf der U-Bahn-Linie 3 der Abschnitt zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Barmbek eingestellt. Grund für die Sperrung sind Baumaßnahmen an den Gleisen.

Von Freitagabend, 16. Juni, 21.30 Uhr bis Sonntag, 18. Juni, Betriebsschluss wird die U3 zwischen den Stationen Barmbek und Berliner Tor in beide Richtungen gesperrt. In dieser Zeit hat die Hochbahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Ersatzverkehr steuert stadteinwärts andere Haltestellen an

Dieser fährt aus betrieblichen Gründen stadteinwärts die Haltestellen Wartenau (U1) und Burgstraße (U2/U4) statt der Stationen Uhlandstraße und Lübecker Straße an. Die Fahrzeit könne sich nach Angaben der Hochbahn - je nach Verkehrslage - um bis zu 20 Minuten verlängern.

Weitere Sperrungen bei der U1 im Juni

Zwei weitere Sperrungen im U-Bahn-Verkehr wird es bei der U1 im Juni geben: Von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, fährt zwischen Farmsen und Wandsbek Markt keine U-Bahn. Eine Woche später, also vom 30. Juni bis zum 2. Juli, gibt es dann eine Sperrung der U1 zwischen Lattenkamp und Stephansplatz. Alle Straßensperrungen sowie U- und S-Bahn-Ausfälle in Hamburg in diesem Monat gibt es auch übersichtlich in der Stauschau zu sehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr