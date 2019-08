Stand: 05.08.2019 10:55 Uhr

U3-Sperrung bei den Landungsbrücken dauert länger

Die Sperrung der U-Bahnhaltestelle Landungsbrücken der Linie 3 verlängert sich vermutlich bis Ende November. Beim derzeitigen Umbau sind größere Schäden entdeckt worden, die vorher nicht zu sehen waren. Das bestätigte die Hochbahn NDR 90,3. Seit Mai ist die Ringlinie zwischen den Haltestellen St. Pauli und Baumwall gesperrt. Der über dem Hafenrand gelegene U-Bahnhof wird saniert und rollstuhlgerecht umgebaut. Ab dem 9. September soll der Bahnhof zumindest wieder durchfahrbar sein.

Erhöhte Bahnsteige und Aufzüge

Teile der 106 Jahre alten genieteten Stahlbrücken müssen ausgetauscht werden. Außerdem werden die Bahnsteige erhöht und zwei Aufzüge eingebaut. Die Sperrung trifft Pendler und Touristen, denn die Strecke gilt als schönste U-Bahnstrecke Hamburgs. Fahrgäste kommen am besten mit der S-Bahn zur Station Landungsbrücken. Es gibt keinen direkten Busersatzverkehr. Die Hochbahn werde aber die Buslinie 17 so verstärken, dass es eine entsprechende Verbindung geben wird, so Lang.

Der HVV empfiehlt darüber hinaus, auf andere U- oder S-Bahnverbindungen auszuweichen: Mit der U1, U2 oder S-Bahn zur Haltestelle Jungfernstieg und dann über die Fußweg-Verbindung zur Haltestelle Rathaus zur U3 in Richtung Baumwall. Oder barrierefrei mit der S1, S2 oder S3 über den Hauptbahnhof. Alternativ könne man auch die Buslinie 3 zwischen Feldstraße/St. Pauli und Rödingsmarkt nutzen. Oder die Buslinie 111 oder 112 zu den Landungsbrücken.

Viermonatige Sperrung auf der U-Bahnlinie 3 NDR 90,3 - 20.05.2019 06:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Auf der U-Bahnlinie 3 an den St. Pauli Landungsbrücken müssen sich Fahrgäste auf Umwege einstellen - für 16 Wochen. Die Haltestelle wird rollstuhlgerecht gestaltet, wie Reinhard Postelt berichtet.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.08.2019 | 09:00 Uhr