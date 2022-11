Stand: 26.11.2022 17:30 Uhr U23 des FC St. Pauli in der Regionalliga Nord mit deutlicher Niederlage

In der Fußball-Regionalliga Nord gerät die U23 des FC St. Pauli immer stärker in Abstiegsgefahr. Gegen Phönix Lübeck gab es am Sonnabend eine deutliche 0:3 Niederlage. St. Pauli bleibt Tabellenvorletzter. Die HSV-Fans haben unterdessen an einem neuen Zuschauerrekord mitgewirkt. Bei der 1:2 Niederlage beim VfB Lübeck waren am Freitagabend rund 7.500 Fans im Stadion an der Lohmühle - etwa 1.500 reisten aus Hamburg an.

