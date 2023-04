U2 und U4: Teilstück wird nächste Woche für ein Jahr gesperrt Stand: 25.04.2023 11:29 Uhr Mit der U-Bahn im Hamburger Osten unterwegs zu sein, das heißt für mehr als 50.000 Fahrgäste täglich bald auch wieder: Umsteigen auf den Ersatzverkehr. Wegen der Verlängerung der U4 wird ab Mittwoch kommender Woche ein Streckenabschnitt für fast ein Jahr gesperrt. Erste Sperrungen gibt es schon ab Donnerstag.

Es ist ein XXL-Projekt: Um die U4 auf die Horner Geest zu verlängern, müssen nahe der Horner Rennbahn zwei übereinanderliegende Tunnel für die U2 und die U4 neu gebaut werden. Bereits Anfang dieses Jahres war deshalb auf der Strecke der beiden Linien ein Teilstück wochenlang gesperrt worden. Ab Mittwoch kommender Woche fahren nun keine Bahnen mehr zwischen den Haltestellen Rauhes Haus und Legienstraße - und zwar bis April 2024.

Zahlreiche Busse für Ersatzverkehr

In den Hauptverkehrszeiten pendeln auf diesem Abschnitt dann Gelenkbusse im Dreiminutentakt, alle zwei Minuten gibt es auch einen Direktbus zwischen Billstedt und der Haltestelle Rauhes Haus. Dort wird gerade ein neuer Zugang gebaut, die Busse halten dann quasi direkt am Bahnsteig. Und damit sie schneller vorankommen, werden auch alle Ampeln auf der Strecke neu programmiert. Auf zwei regulären Buslinien - der 23 und der 213 - wird die Hochbahn während der Sperrung zusätzliche Fahrzeuge einsetzen, außerdem wurden zwei neue Xpress-Bus-Linien eingerichtet. Je nach Verkehrslage müssen die Fahrgäste wegen der Sperrung bis zu 20 Minuten mehr Fahrtzeit einkalkulieren.

Sperrungen auch schon während vorbereitender Arbeiten

Schon vorher kommt es wegen vorbereitender Arbeiten zu Sperrungen. So ist am Donnerstag ab 21 Uhr bis Betriebsschluss die Strecke vom Berliner Tor bis Billstedt gesperrt. Von Freitag bis Montag fallen die Bahnen zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Horner Rennbahn aus. Am Tag danach fahren keine Bahnen zwischen Rauhes Haus und Billstedt. Auch bei diesen Sperrungen gibt es einen Busersatzverkehr.

AUDIO: U4-Verlängerung: Bauarbeiten und Sperrungen (1 Min) U4-Verlängerung: Bauarbeiten und Sperrungen (1 Min)

Ende 2026 soll U4-Verlängerung fertig sein

Bislang bindet die U4 Hafencity und Innenstadt an und fährt danach auf der Strecke der U2 über die Horner Rennbahn Richtung Billstedt. Künftig wird sie hinter der Horner Rennbahn in Richtung Nordosten auf einer 1,9 Kilometer langen Strecke die zwei neu zu bauenden Haltestellen Stoltenstraße und Horner Geest bedienen. Ende 2026 sollen 13.000 Hamburgerinnen und Hamburger durch die U4-Verlängerung fußläufig das U-Bahn-Netz erreichen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.05.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr