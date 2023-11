Stand: 24.11.2023 14:11 Uhr U17-Nationalmannschaft mit zwei Hamburgern im WM-Halbfinale

Die deutsche U17-Nationalmannschaft mit den Hamburgern Eric da Silva Moreira (FC St. Pauli) und Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV) hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien den Einzug ins Halbfinale geschafft. Beim 1:0-Sieg gegen Spanier im Viertelfinale sorgte der Dortmunder Paris Brunner am Freitag in Jakarta mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 64. Spielminute für den Sieg der DFB-Auswahl.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 24.11.2023 | 16:30 Uhr