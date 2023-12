Stand: 02.12.2023 17:28 Uhr U17-Nationalmannschaft mit zwei Hamburgern gewinnt WM-Finale

Deutschland ist Fußball-Weltmeister - und zwei Hamburger sind mittendrin: Die deutsche U17 mit Bilal Yalcinkaya (HSV) und Eric da Silva Moreira (FC St. Pauli) haben am Sonnabend das Finale bei der Weltmeisterschaft in Indonesien gewonnen. Sie siegten gegen Frankreich mit 4:3 im Elfmeterschießen. Die letzten 20 Minuten des Spiels hatte das Team von Trainer Christian Wück nach einem Platzverweis in Unterzahl spielen müssen. Für Deutschland ist es der erste WM-Titel für eine U17.

