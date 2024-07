U1 zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof gesperrt

Stand: 22.07.2024 16:33 Uhr

Fahrgäste der Hamburger U-Bahn-Linie U1 müssen sich in den Sommerferien auf Einschränkungen in der Innenstadt einstellen. An der Haltestelle Meßberg wird weiter gebaut, deshalb fahren bis zum 25. August keine Züge.