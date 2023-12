Stand: 13.12.2023 16:12 Uhr U1 in Hamburg: Station Hudtwalckerstraße jetzt barrierefrei

Seit Mittwoch ist die Haltestelle Hudtwalckerstraße der U-Bahnlinie 1 in Winterhude barrierefrei zu erreichen. An der Station gibt es nun einen erhöhten Bahnsteig und einen Fahrstuhl für ältere Menschen, Eltern mit Kinderwagen und Personen mit Handicap. Zudem verfügt die Haltestelle nun über einen zweiten Zugang. Aktuell sind 95 Prozent aller U-Bahn-Haltestellen in Hamburg barrierefrei ausgebaut, so die Hochbahn.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 13.12.2023 | 18:00 Uhr