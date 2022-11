U1 in Hamburg: Erneute Sperrung am kommenden Wochenende Stand: 19.11.2022 10:04 Uhr Wer am Wochenende 3. und 4. Dezember mit der U-Bahnlinie 1 in Hamburg unterwegs ist, muss eventuell mehr Fahrzeit einplanen. Zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Lattenkamp wird ein Ersatzverkehr eingesetzt.

Konkret fahren am Sonnabend und Sonntag jeweils in der Zeit von 8 bis 20 Uhr zwischen den U1-Haltestellen Ohlsdorf und Lattenkamp Busse statt Bahnen. Je nach Verkehrslage kann sich die Fahrzeit dadurch um bis zu 20 Minuten verlängern, schätzt die Hochbahn. Der Grund für den Einsatz des Schienenersatzverkehrs sind Baumfällarbeiten. Diese sind notwendig als Vorbereitung für die Bauarbeiten zur neuen U-Bahnlinie 5.

Insgesamt 180.000 Menschen ans Netz anbinden

Für den ersten Abschnitt der U5 von Bramfeld bis in die City Nord laufen aktuell ebenfalls Leitungsverlegungen als vorbereitende Arbeiten für den Bau des Tunnels und der Haltestellen. Die U5 soll die neue Ost-West-Verbindung werden - mit über 24 Kilometer Streckenlänge und 23 neuen Haltestellen von Bramfeld quer durch die City bis zu den Arenen am Altonaer Volkspark. Mehr als 180.000 Hamburgerinnen und Hamburger sollen mit ihr an das Schnellbahnnetz angeschlossen werden.

Bereits zwei Wochenenden mit Sperrungen auf der U1

An den vergangenen beiden Wochenenden hatte es bereits Sperrungen auf der Linie der U1 gegeben - einmal zwischen den Haltestellen Volksdorf und Farmsen und einmal zwischen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Nord. Grund waren hier jeweils Arbeiten an den Signalanlagen.

