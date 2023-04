U1 fährt wieder zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße Stand: 21.04.2023 04:00 Uhr Nach längerer Sperrung fährt Hamburgs U-Bahnlinie 1 jetzt auch zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße wieder durch. Wegen des barrierefreien Ausbaus war dieser Abschnitt zuvor blockiert.

Zehntausende Fahrgäste mussten drei Wochen lang auf Busse umsteigen beziehungsweise ersatzweise die S1 oder S11 nutzen und Umwege in Kauf nehmen. Dadurch kam es zu längeren Fahrzeiten. Damit ist jetzt Schluss, die Strecke konnte pünktlich zum geplanten Zeitpunkt wieder freigegeben werden. Die noch ausstehenden Arbeiten können im laufenden Betrieb durchgeführt werden.

Haltestelle Hudtwalckerstraße länger gesperrt

Wegen umfangreicher Bauarbeiten bleibt die Station Hudtwalckerstraße allerdings noch bis Donnerstag, den 27. April, Betriebsschluss, geschlossen. Die Züge fahren solange ohne Halt durch die Haltestelle. Die Metrobuslinie 25 bietet in dieser Zeit Anschluss an die nächstgelegene U1-Haltestelle Kellinghusenstraße, die Metrobuslinie 19 an die U1-Haltestelle Lattenkamp.

Mehr als 20 Millionen Euro Umbaukosten

Damit befinden sich die Arbeiten zum barrierefreien Ausbau der beiden U1-Haltestellen auf der Zielgeraden: Alsterdorf soll im Juni barrierefrei sein, die Haltestelle Hudtwalckertraße im Herbst. Die Gesamtkosten für den Umbau beider Statioen belaufen sich auf etwas mehr als 20 Millionen Euro.

Wenn beide Haltestellen fertig sind, ist fast die ganze blaue Linie barrierefrei. Die Station Messberg soll 2025 fertig werden und die Haltestelle Kiekut in Großhansdorf wird nicht erneuert. Schleswig-Holstein will sie nicht sanieren, weil sie kaum Fahrgäste habe.

