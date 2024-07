U1 demnächst zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof gesperrt

Stand: 09.07.2024 10:42 Uhr

Fahrgäste der Hamburger U-Bahn-Linie U1 müssen sich in den Sommerferien auf Einschränkungen in der Innenstadt einstellen. An der Haltestelle Meßberg wird weiter gebaut, deshalb fahren vom 22. Juli bis 25. August keine Züge zwischen den Stationen Jungfernstieg und Hauptbahnhof Süd.