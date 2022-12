U-Bahnlinie 1: Schienenersatzverkehr am Sonnabend Stand: 15.12.2022 17:46 Uhr Am Sonnabend kommt es auf der U-Bahnlinie 1 noch mal zu einer Teilsperrung. Zwischen den Haltestellen Wandsbek Markt und Wandsbek-Gartenstadt gibt es einen Schienenersatzverkehr.

Konkret fahren am Sonnabend, den 17. Dezember in der Zeit von 8 bis 16 Uhr dort keine Bahnen. Stattdessen wird die Hochbahn Busse in dem Bereich einsetzen. Der Grund sind vorbereitende Maßnahmen für das Projekt der Brückenerneuerung an der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt. Laut Hochbahn kann sich dadurch die Fahrzeit - je nach Verkehrslage - um bis zu 20 Minuten verlängern.

Vier Brücken werden ausgetauscht

Gleich vier Brücken müssen an dem U-Bahn-Knotenpunkt Wandsbek-Gartenstadt ausgetauscht werden. Zwei von ihnen sind über 100 Jahre alt, die anderen mehr als 60 Jahre alt. Neue Brücken sind nötig, um auch künftig einen sicheren und leistungsfähigen Betrieb garantieren zu können. Die Vorbereitungen für die Arbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. Im Januar 2023 starten dann die eigentlichen Arbeiten - und die werden etwa ein Jahr dauern.

Bereits vier Wochenenden mit Sperrungen auf der U1

An den vergangenen Wochenenden gab es immer wieder Teilsperrungen auf der Linie der U1. Teilweise gab es Arbeiten an den Signalanlagen oder Brücken. Einmal wurden auf der Strecke Bäume gefällt - als Vorbereitung für die Bauarbeiten zur neuen U-Bahn-Linie 5.

