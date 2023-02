Stand: 14.02.2023 19:50 Uhr U-Bahnhof Ochsenzoll: Frau bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall am U-Bahnhof Ochsenzoll ist eine Frau am Dienstag lebensgefährlich verletzt worden. Sie war ins Gleisbett gestürzt. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Zeitweise fuhr die U-Bahnlinie 1 nicht.

