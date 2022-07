Stand: 03.07.2022 20:07 Uhr U-Bahnhof Farmsen: 14-Jähriger bei Streit schwer verletzt

Bei einer Messerstecherei am U-Bahnhof Farmsen ist am Sonnabend ein 14-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Messerstichen vorausgegangen war ein Streit unter Jugendlichen. Polizeibeamte konnten den mutmaßlichen Täter festnehmen. Er ist 15 Jahre alt. Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 21 Uhr. Erst am Mittwoch hatte es ebenfalls am U-Bahnhof Farmsen eine Schlägerei mit rund 20 Jugendlichen gegeben, wobei 2 von ihnen verletzt wurden. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 03.07.2022 19:30