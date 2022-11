Stand: 18.11.2022 13:19 Uhr U-Bahnhof Berne: Mutmaßliche Automatensprenger festgenommen

Die Hamburger Polizei hat zwei mutmaßliche Automatensprenger offenbar auf frischer Tat ertappt. Sie waren Beamtinnen und Beamten am U-Bahnhof Berne aufgefallen, als sie an einem Fahrkartenautomaten hantierten. Nach kurzer Flucht konnten die beiden 22 und 40 Jahre alten Männer festgenommen werden. Anschließend stellten die Polizei bei der Durchsuchung von Wohnungen in Bramfeld, Steilshoop und Wedel viel Beweismaterial sicher.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.11.2022 | 13:00 Uhr