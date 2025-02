Stand: 17.02.2025 06:25 Uhr U-Bahnen halten wieder an der Sengelmannstraße

Auf der U-Bahnlinie 1 halten die Bahnen seit Montagmorgen wieder an der Haltestelle Sengelmannstraße. Damit sind die wochenlangen Arbeiten an der Station und im Gleisbereich abgeschlossen. Nachdem der neue Bahnsteig fertig ist, laufen die Bauarbeiten jetzt auch am zweiten Bahnsteig.

