Stand: 12.05.2024 18:14 Uhr U-Bahn Gänsemarkt ohne Fahrstuhl

Die Hochbahn erneuert ab Montag den Fahrstuhl am U-Bahnhof Gänsemarkt. Damit sei die Station bis zum 20. September nur eingeschränkt barrierefrei zu erreichen, teilte die Hochbahn mit. Wer auf einen Fahrstuhl angewiesen ist, dem empfiehlt die Hochbahn die Fahrt bis zum Jungfernstieg. Von dort steuern die Buslinien 4, 5 und 19 den Gänsemarkt an. Der Fahrstuhl ist seit etwa 30 Jahren in Betrieb und muss ausgetauscht werden.

