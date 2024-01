Stand: 28.01.2024 19:30 Uhr Türkische Gemeinde veranstaltet Neujahrsempfang

Die Türkische Gemeinde Hamburg hat am Sonntag 150 Gäste aus Politik und Gesellschaft zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang begrüßt. Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) unterstrich dabei die Bedeutung der doppelten Staatsangehörigkeit. Auch müsse die Vielfalt in Hamburg gestärkt werden. Vertreterinnen und Vertreter der Türkischen Gemeinde forderten eine Willkommenskultur in den Ausländerbehörden. Ein Appell, sich an den Bezirkswahlen im Juni zu beteiligen, ging an alle Menschen mit Migrationshintergrund. Die Demokratie werde 2024 wieder einem Härtetest unterzogen.

