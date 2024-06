Türkei-Fans feiern nach EM-Gruppenspiel gegen Tschechien in Hamburg Stand: 26.06.2024 23:14 Uhr Im Hamburger Volksparkstadion hat die Türkei im letzten EM-Gruppenspiel mit 2:1 gegen Tschechien gewonnen. Tausende Fans feierten im Stadion aber auch beim Fanfest auf dem Heiligengeistfeld den Achtelfinaleinzug ihrer Mannschaft. Vorab fanden rund ums Stadion und in der Innenstadt Fanmärsche statt.

Gleich drei Fanmärsche waren im Vorfeld geplant. Der größte startete am S-Bahnhof Stellingen. Rund 18.000 türkische Fans versammelten sich um 17 Uhr und zogen über den Binsbarg bis zum Volksparkstadion. Ein zweiter Marsch der Türkei-Fans führte von Altona zum Fanfest auf dem Heiligengeistfeld. Um 17.30 Uhr versammelten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Ecke Max-Brauer-Allee/Holstenstraße. Im Anschluss ging über die Holstenstraße, Reeperbahn und den Millerntorplatz zum Heiligengeistfeld.

Rund 3.000 Teilnehmende beim tschechischen Fanmarsch

Auch rund 3.000 tschechische Fans zogen gemeinsam zum Volksparkstadion. Ihr Fanmarsch startete gegen 17 Uhr auf der Bahrenfelder Trabrennbahn.

Trinkwasser- und Sonnencreme-Spender beim Fanfest

Weil es den ganzen Tag sehr warm war, hatte die Feuerwehr bereits darauf hingewiesen, dass Fußball-Fans viel trinken und sich vor Sonne schützen sollten. Beim Fanfest auf dem Heiligengeistfeld wurden im Vorwege einige Maßnahmen getroffen: An mehreren Stationen steht kostenloses Trinkwasser zur Verfügung. Außerdem wurden 15 kostenfreie Sonnencreme-Spender auf dem Gelände aufgestellt. Und vor allem vor den Gastronomieständen gibt es viele schattige Plätze, an denen man sich abkühlen kann.

Ausgedünnter S-Bahn-Fahrplan am Morgen

Erste Auswirkungen des Spiels gab es schon am Morgen und zwar auf den Fahrplan der S-Bahn. Die Züge der Linie S2 waren am Morgen statt im Fünf-Minuten- nur im Zehn-Minuten-Takt unterwegs - um Personal einzusparen. Wie ein Sprecher NDR 90,3 sagte, muss wegen des recht späten Anpfiffs der Partie am späten Abend mehr Personal eingesetzt werden. Da fahren die Züge dann nämlich länger.

