Tschüs, Sankt Pauli Museum Stand: 31.10.2020 17:00 Uhr Das Sankt Pauli Museum hat am Sonnabend für immer seine Türen geschlossen - nach mehr als 30 Jahren. Erst im Sommer war es umgezogen.

Das Sankt Pauli Museum ist nun geschlossen - und zwar für immer. Mitte Oktober hatte der Trägerverein, der Sankt Pauli Museum e.V., die Auflösung bekanntgegeben. "Es ist natürlich tragisch", sagte Eva Decker vom Vorstand des Vereins am Sonnabend, dem letzten Tag des Museums. Man sei voller Hoffnung in die neuen Räume eingezogen und voller Glaube an Zukunftsperspektiven. Das Museum hatte im Sommer neue Räume am Nobistor 10 auf St. Pauli bezogen, nachdem es die alten Räume in der Davidstraße verlassen musste.

"Die Perlen bleiben eine Kette"

Es gehe nun ein Kapitel zuende, so Decker. Andererseits werde das Buch nicht komplett geschlossen, man werde versuchen, die Arbeit fortzusetzen. Laut der Historikerin soll die Sammlung nicht auseinandergerissen werden. Man suche aktuell eine Lagerfläche für das Archiv, um damit auch künftig weiterarbeiten zu können. "Die Perlen des Museums bleiben zusammen, sie bleiben eine Kette", sagte Decker.

Corona-Auflagen erschweren Arbeit

Zuletzt hatte die Corona-Pandemie die Arbeit des Vereins erschwert und Zukunftsplanungen erschwert. So durften sich nur noch vier Besucher gleichzeitig in den Räumen aufhalten. Lange angekündigte - und finanziell eingeplante - Reisegruppen mussten absagen, weil sich Auflagen immer wieder änderten. Es sei schon vorher schwierig gewesen - wie für andere Privatmuseen auch, so Decker. Aber Corona habe die Situation noch einmal verschärft.

Die Hamburger Kulturbehörde hatte das Museum unterstützt, betonte Decker, vor allem auch in der Umzugsphase. Diese Unterstützung werde aber leider nicht reichen, um das Haus weiterzuführen.

Bewegte Vergangenheit

Das Sankt Pauli Museum wurde 1988 von dem Kiez-Fotografen Günter Zint gegründet. Es zeigte die Entwicklung des Stadtteils bis zur Gegenwart. Ende 2019 dann stand das Museum schon einmal kurz vor der Schließung. Damals hatte der Vermieter kurzfristig die Miete um 1.000 Euro erhöht. Im Sommer dann war das Museum ans Nobistor umgezogen.

