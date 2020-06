Stand: 11.06.2020 12:29 Uhr - NDR 90,3

Tschentscher wehrt sich gegen Kritik

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher wehrt sich gegen Kritik der Opposition an der Besetzung der Senatsposten. Im Gespräch mit NDR 90,3 sagte Tschentscher, auf SPD-Seite sei ihm vor allem Kontinuität wichtig. Es gebe immer qualifizierte Männer und Frauen - aber nicht jeder sei vom ersten Tag an eingearbeitet, meint Bürgermeister Peter Tschentscher. Er reagiert damit auf Vorwürfe, er habe auf SPD-Seite zu wenig Frauen im Senat berücksichtigt. Angesichts der Corona-Krise müssten jeden Tag wichtige Entscheidungen getroffen werden. Deshalb sei es gut, dass wichtige Behördenleitungen auch im am Mittwoch bestätigten Senat gleich bleiben.

Tschentscher im Gespräch mit NDR 90,3 NDR 90,3 - 11.06.2020 10:00 Uhr Autor/in: Ulf Ansorge Hamburgs Erster Bürgermeister wehrt sich gegen Kritik an der Besetzung der Senator*innenposten. Im Gespräch mit NDR 90,3 sagte er, dass für ihn vor allem Kontinuität wichtig sei.







"Gallina hat faire Chance verdient"

Kritik an der neuen Jusstizsenatorin, der Grünen-Chefin Anna Gallina, weist Tschentscher zurück. Gallina selbst traue sich das Amt zu, sie sei nicht die einzige Justizministerin in Deutschland, die nicht Juristin ist. Und sie habe eine faire Chance verdient, die neue Aufgabe wahrzunehmen, sagt der Bürgermeister. Anna Gallina selbst sagte gegenüber dem Hamburg Journal, dass sie guter Dinge sei, dass sie den Kritikern und Kritikerinnen in der nächsten Zeit beweisen könne, dass sie die politische Erfahrung mitbringe, um die entsprechenden Entwicklungen gut voranzutreiben.

4.000 günstige Wohnungen pro Jahr

Tschentscher kündigte im Gespräch mit NDR 90,3 an, in den kommenden Jahren flächendeckend günstige Wohnungen in Hamburg bauen zu lassen. Die "Hamburg-Wohnungen" mit einem Mietpreis von acht Euro pro Quadratmeter sollen in allen Bezirken entstehen. Rund neue 4.000 günstige Wohnungen pro Jahr seien das Ziel, das der Bürgermeister für die neue Legislaturperiode ausgibt.

Beim Klimaschutz warnte Tschentscher davor, ein konkretes Datum festzulegen, wann Hamburg CO2-neutral sein soll. Die Wirtschaft müsse weiter laufen und Hamburg eine attraktive Stadt bleiben. Und man dürfe nicht alles stilllegen, meint der Bürgermeister.

