Tschentscher reist mit Wirtschaftsdelegation nach Lateinamerika Stand: 20.08.2022 11:51 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) startet am Sonnabendnachmittag zu einer einwöchigen Reise nach Lateinamerika.

Geplant sind Besuche in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, in Montevideo, der Hauptadt Uruguays und Santiago de Chile. Tschentscher wird von einer 20-köpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Hamburg möchte den Handelsbeziehungen mit Südamerika wieder Schwung verleihen - vor allem im Energiebereich.

Großes Interesse an grünem Wasserstoff

Denn Südamerika hat, was Hamburg braucht: Grüner Wasserstoff - Wasserstoff produziert aus erneuerbaren Energien. Wie Tschentscher betont, haben viele Regionen Lateinamerikas hervorragende Voraussetzungen für die Produktion und den Export von grünem Wasserstoff. Argentinien, Urugay und Chile seien deshalb ideale Partner für Hamburg und für den Hafen, der zu einem europäischen Wasserstoff-Drehkreuz ausgebaut werden soll. Geplant sind mehrere Kooperationsvereinbarungen dazu. "Als traditionsreiche Hafen- und Handelsstadt ist Hamburg schon seit dem 17. Jahrhundert durch den Seehandel eng mit Lateinamerika verbunden", sagte Tschentscher. "Auf dieser Reise wollen wir die guten Beziehungen zwischen Hamburg und seinen lateinamerikanischen Partnern stärken und die Voraussetzungen für neue Kooperationen schaffen."

Handelskammer hofft auf Lösungen für die Zukunft

Auch für die Handelskammer kommt die Reise zum richtigen Zeitpunkt: Gerade wegen der aktuellen Energiekrise müssen wir an Lösungen für die Zukunft arbeiten, so Geschäftsführer Malte Heyne, der in Südamerika mit von der Partie ist. Der Austausch auf der Reise könne entscheidende Anknüpfungspunkte liefern.

