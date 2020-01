Stand: 01.01.2020 08:00 Uhr - NDR 90,3

Tschentscher lädt zum Neujahrsempfang ins Rathaus

Das neue Jahr wird für Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) auch diesmal wieder mit einem Marathon im Händeschütteln beginnen: Gemeinsam mit der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) empfängt er heute die Hamburger Bürgerinnen und Bürger im Turmsaal des Rathauses. Mindestens 500 Menschen folgen dieser Einladung erfahrungsgemäß - und werden persönlich begrüßt. Gute Wünsche stehen diesmal bei beiden Bürgermeistern hoch im Kurs - Ende Februar stellen sich die Koalitionspartner als Konkurrenten der Bürgerschaftswahl.

Gegen 11 Uhr wird am Neujahrstag vor dem Rathaus das Polizeiorchester spielen. Alle Hamburgerinnen und Hamburger und Gäste sind herzlich willkommen bei dieser Tradition, die schon aus dem 18. Jahrhundert stammt - früher lud der Bürgermeister dabei noch in sein Privathaus ein.

Bürgermeister lädt zum Neujahrsempfang NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 31.12.2019 10:00 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) lädt am 1. Januar ins Rathaus ein. Zum Neujahrsempfang empfängt er Hamburger Bürger und auch Gäste. Kristine Jansen berichtet.







Neujahrsempfang für die Hamburger

Auch am Silvestertag war Tschentschers Terminkalender noch gut gefüllt. Am Vormittag galt seine Aufmerksamkeit zunächst der Wirtschaft, er besuchte den Jahresabschluss der Hamburger Handelskammer. Im Anschluss standen Besuche in der Notaufnahme des Universitätsklinikums Eppendorf, einer Polizeistation in Eimsbüttel und einer Feuerwache in Barmbek auf dem Plan.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.12.2019 | 10:00 Uhr