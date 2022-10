Tschentscher hält an geplantem chinesischen Einstieg im Hafen fest Stand: 20.10.2022 15:31 Uhr Bei der umstrittenen chinesischen Beteiligung an einem Hamburger Hafenterminal will das Kanzleramt den Deal offenbar durchsetzen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hält ebenfalls an dem Plan fest. Kritik kommt von den Grünen.

"In der Sache hat sich nichts verändert", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Donnerstag mit Blick auf den Streit in der Berliner Ampelkoalition um die Genehmigung des chinesischen Einstiegs im Hamburger Hafen. Das Kanzleramt will ihn nach Informationen von NDR und WDR ermöglichen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) setzt sich ebenfalls weiter für eine Beteiligung des chinesischen Terminalbetreibers Cosco an einem Terminal ein.

Grünen-Fraktionschefin sieht chinesischen Einstieg kritisch

Die in Hamburg mitregierenden Grünen gehen zu den Plänen hingegegn auf Distanz. Der Bundesnachrichtendienst warne aktuell vor China, twitterte die Fraktionsvorsitzende Jenny Jasberg am Donnerstag. "Das zu ignorieren ist fahrlässig. Aus den Folgen der Abhängigkeiten von Russland sollten wir gelernt haben und entsprechend auf unsere Infrastruktur schauen." Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der gegen den Deal ist, habe die Position der Grünen klargemacht.

Kein Zugriff auf kritische Infrastruktur durch China

Die Befürchtungen, dass China durch eine Minderheitsbeteiligung am HHLA-Containerterminal Tollerort Zugriff auf die kritische Infrastruktur erhalten könnte, teile der Bürgermeister nicht. Tschentscher hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass weder China noch andere Länder Zugriff auf die kritische Infrastruktur in Deutschland haben dürften.

Mehr als ein Drittel der Anteile am Containerterminal Tollerort will der chinesische Cosco-Konzern von der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) erwerben. Bereits im vergangenen Sommer wurde der Vertrag unterzeichnet.

