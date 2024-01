Stand: 14.01.2024 10:09 Uhr Tschentscher empfängt japanische Außenministerin in Hamburg

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bekommt Besuch aus Japan. Am Sonntagnachmittag empfängt er die japanische Außenministerin Yōko Kamikawa. Sie trägt sich im Rathaus in das Goldene Buch ein. Die Beziehungen zwischen Hamburg und Japan sind traditionell eng. In der Hansestadt sind 100 japanische Unternehmen ansässig, auch im Zukunftsbereich der Erneuerbaren Energien.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.01.2024 | 10:00 Uhr