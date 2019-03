Stand: 16.03.2019 17:13 Uhr

Tschentscher besucht Hamburger Centrum-Moschee

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Sonnabend die Centrum-Moschee in St. Georg besucht. Anlass sind die aktuell laufenden Internationalen Wochen gegen Rassismus. Der Bürgermeister informierte sich über die verschiedenen Angebote der Moschee- Gemeinde, wie zum Beispiel religiöse Bildung für Kinder und Jugendliche, eine Kantine sowie eine Buchhandlung.

Zeichen für Verständigung

Es ist das erste Mal, dass Tschentscher während seiner Amtszeit eine Moschee besucht. Damit will er auch nach den Anschlägen auf Muslime in Neuseeland ein Zeichen für Verständigung setzen. 1977 gründeten türkische Gastarbeiter die Moschee in den Räumen einer ehemaligen Badeanstalt. Heute hat der Moschee-Verein 900 Mitglieder. Die Centrum-Moschee in der Böckmannstraße in St. Georg ist die zweitgrößte Moschee in Hamburg.

