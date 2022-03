Peter Tschentscher besucht Ankunftsstelle für Geflüchtete Stand: 21.03.2022 06:52 Uhr Mehr als 15.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind inzwischen in Hamburg angekommen. Das sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Sonntag bei seinem Besuch im Ankunftsszentrum Rahlstedt.

Gemeinsam mit Hamburgs Innensenator Andy Grote (auch SPD) informierte Tschentscher sich vor Ort über die Situation der ukrainischen Geflüchteten. Neben Berlin ist Hamburg einer der Hauptzufluchtsorte der ukrainischen Schutzsuchenden, so der Bürgermeister.

Dank an alle Helferinnen und Helfer

Tschentscher dankte allen, die geholfen haben, die Geflüchteten zu versorgen. Durch ihre Bereitschaft sei es gelungen, die erste große Zahl an Geflüchteten aufzunehmen. Zur Situation im Ankunftszentrum sagt er: "Das ist alles kein großer Luxus, das muss man schon sagen." Dort werde zunächst in großen Hallen mit improvisierten Unterkunftsbedingungen gearbeitet, so Tschentscher.

Erste Geflüchtete in anderen Bundesländern untergebracht

Mehr als 2.000 Kriegsflüchtlinge sind bereits in andere Bundesländer verteilt worden. Die Situation habe sich ein wenig entspannt, da in den vergangenen Tagen weniger Menschen angekommen seien, erklärt Grote. "Wir gehen aber auch davon aus, dass das jetzt ein Luftholen ist," so der Innensenator. Man stelle sich auch darauf ein, dass es wieder zu höheren Ankunftszahlen komme.

Mehr als 7.000 neue Unterbringungplätze

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat die Stadt mehr als 7.000 Unterkunftsplätze geschaffen. In der Innenstadt werden bald bis zu 800 Geflüchtete in einem leer stehenden Hotel am Alten Wall unterkommen.

