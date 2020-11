Tschentscher: "Wellenbrecher-Maßnahmen wirken" Stand: 16.11.2020 20:40 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Montag mit den Regierungschefs der Länder über die Corona-Maßnahmen beraten. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) äußerte sich dazu im Anschluss im Hamburg Journal.

Kanzlerin Merkel hatte im Vorwege des Treffens einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgelegt. Entscheidungen über diese Maßnahmen wurden vorerst vertagt - auf den 25. November. Tschentscher bewertete das Treffen dennoch als wichtigen Schritt. Man habe - wie zuvor vereinbart - die Pandemielage erneut beurteilt. "Nachdem wir vor zwei Wochen in größter Sorge sein mussten, haben wir jetzt festgestellt, dass diese Wellenbrecher-Maßnahmen von vor zwei Wochen gewirkt haben", so der Bürgermeister im Interview. Man sei jetzt in einer stabileren Lage, die Infektionszahlen seien nicht weiter exponentiell angestiegen. Es gebe in den letzten Tagen sogar einen leichten Abwärtstrend - und das sei wichtig. "Denn wir wollen in der nächsten Woche auch endgültig entscheiden, wie es in Richtung Weihnachten und Silvester weitergeht", ergänzte Tschentscher.

"Hamburg hat eine gute Strategie"

Die Stadt Hamburg habe eine sehr gute Strategie, die Infektionszahlen hätten sich hier im Verhältnis zu den bundesweiten Zahlen und denen in anderen großen deutschen Metropolen sehr gut entwickelt. Er hoffe, dass sie in den nächsten Wochen weiter sinken. Er fühlt sich und den Senat aber in seiner Arbeit bestärkt: "Unsere Strategie steht, die setzen wir fort: Wir sind sehr vorsichtig, wir haben viele der Maßnahmen, die jetzt überall in Deutschland wirken, schon sehr früh eingeführt."

Eindringlicher Appell: Kontakte vermeiden

Für die Beratungen über die Corona-Maßnahmen in der kommenden Woche würden die Infektionszahlen ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Gerade im privaten Bereich sei es wichtig, möglichst alle Kontakte zu vermeiden, die nicht unbedingt nötig sind. "Deswegen auch heute noch einmal der gemeinsame Appell, diese Kontaktrisiken im privaten Umfeld so weit wie möglich zu reduzieren, damit wir eben Ende November auch verlässlich eine Perspektive formulieren können, wie es Weihnachten und Silvester weitergeht", sagte Tschentscher mit Nachdruck. Wichtig sei jetzt, den Kurs zu halten, denn es gebe sehr gute Nachrichten aus der Impfstoff-Entwicklung. Und - das sei heute gemeinsam beschlossen worden -, man werde Impfzentren einrichten, damit man mit einer nationalen Impfstrategie sofort beginnen könne, wenn in Deutschland ein zugelassener Impfstoff zur Verfügung stehe.

Blick auf die Schulen richten

Darüber hinaus habe man weitere - kleinere - Beschlüsse gefasst. So solle die Digitalisierung in den Gesundheitsämtern vorangebracht werden. Und den vulnerablen, also anfälligen, Personengruppen sollten FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden. Zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche solle noch einmal ein Blick auf die Schulen geworfen werden. Die Kultusminister aller Länder würden sich mit größter Übereinstimmung um den Infektionsschutz in den Schulen kümmern, das müsse natürlich auch weiterhin so sein. Das Thema Schule war bei dem Treffen ein großer Streitpunkt. Merkel wollte eine Maskenpflicht für alle - und zwar überall - und eine Halbierung der Klassen durchsetzen - und hatte dies nicht erreicht. Tschentscher sagte, die Länder seien der Meinung, dass man in den Schulen schon einen sehr guten Infektionsschutz erreicht habe, es solle aber erörtert werden, ob noch weiter nachgebessert werden könne.

Am 25. November sollen nach dem Willen von Angela Merkel Bund und Länder Beschlüsse auf den Weg bringen, die auch über den Jahreswechsel hinweg gelten, sagte sie auf einer Pressekonferenz.

