Tschentscher: Letzte Chance, kompletten Lockdown zu verhindern Stand: 31.10.2020 06:45 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) appelliert an die Hamburger und Hamburgerinnen, sich an die neuen Corona-Regeln zu halten. Er sieht darin die letzte Chance, einen kompletten Lockdown zu verhindern.

Kultur und Kneipen in Hamburg könnten noch länger geschlossen bleiben, als bislang geplant. Er sei zwar überzeugt, dass die harten Corona-Regeln etwas bringen, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Niemand wisse aber, wie es im Dezember weiter gehe.

Wird es Weihnachtsmärkte geben?

Aus seiner Sicht sind die neuen Regeln, die ab Montag gelten, die letzte Chance, einen kompletten Lockdown zu verhindern. Es komme bei jedem Einzelnen darauf an, sich an die Regeln zu halten, appellierte Tschentscher. Er wollte sich nicht festlegen, wie stark die Zahl der Neuinfektionen sinken muss, damit die Maßnahmen wieder gelockert werden können. Auch ob es Weihnachtsmärkte in Hamburg geben darf, ließ Tschentscher offen.

Entspannung auf UKE-Station

Derweil beobachtet Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) die Lage in den Krankenhäusern mit Sorge. Dort werden inzwischen 150 Corona-Patienten behandelt, 39 davon auf Intensivstationen. Wegen der nach wie vor hohen Zahl an Neuinfektionen dürfte diese Zahl weiter steigen, so Leonhard. Entspannung zeichnet sich dagegen auf der Transplantations-Station des UKE ab. Dort waren mehrere Patienten und Pflegekräfte positiv auf das Virus getestet worden - neue Fälle kamen aber am Freitag nicht mehr dazu.

