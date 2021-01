Tschentscher: Impfstoff-Knappheit eine "herbe Enttäuschung" Stand: 28.01.2021 20:45 Uhr Der Corona-Impfstoff bleibt knapp - und deshalb wächst der Druck auf die Bundesregierung und die EU. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) macht jetzt seinem Ärger Luft.

Mit ungewöhnlich deutlichen Worten hat Tschentscher am Donnerstag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisiert. Es habe große Ankündigungen gegeben, aber das, was tatsächlich an Impfstoff geliefert werde, sei eine "herbe Enttäuschung", schreibt Tschentscher in einer Stellungnahme. Mehrfach seien Zusagen nicht eingehalten worden. Das müsse sich ändern, die Zeit dränge. Denn jeder Tag des Lockdowns sei ein großer Schaden für Bildung, Wirtschaft, Kultur und Gesundheit.

Hoffen auf Impfgipfel

Hamburgs Bürgermeister setzt deshalb auf den sogenannten Impfgipfel am kommenden Montag. Bei dem Gespräch zwischen Bund und Ländern müssten alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit mehr Impfstoff geliefert werde. Konkrete Vorschläge machte Tschentscher allerdings nicht. Und der von ihm kritisierte Gesundheitsminister dämpfte bereits die Erwartungen an das virtuelle Treffen: Kurzfristig sei es kaum möglich, mehr Impfstoff zu produzieren, sagte Spahn.

An der Videokonferenz sollen neben Mitgliedern der Bundesregierung und den Regierungschefs der Länder auch Vertreter der Impfstoffhersteller sowie der betreffenden Verbände teilnehmen, wie ein Regierungssprecher in Berlin mitteilte.

Grünes Licht für weiteren Impfstoff erwartet

Am Freitag wird die Europäische Kommission derweil vermutlich grünes Licht für den dritten Corona-Impfstoff geben. Er ist von AstraZeneca. Mit ihm sollen aber wahrscheinlich nur Menschen unter 65 Jahren geimpft werden. Für Ältere wird der Impfstoff von der Ständigen Impfkommission nicht empfohlen. Das am Robert Koch-Institut angesiedelte Gremium erklärte, zur Beurteilung der Impfeffektivität bei Menschen ab 65 Jahren lägen bislang noch keine ausreichenden Daten vor.

