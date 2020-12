Tschentscher: "Endlich Klarheit" beim Brexit Stand: 25.12.2020 14:42 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Einigung auf einen Brexit-Handelspakt begrüßt. "Nach vielen Monaten der Ungewissheit herrscht nun Klarheit, auf welcher Grundlage wir unsere künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich gestalten können", erklärte er am Freitag.

Er sei zuversichtlich, dass die Hansestadt den Brexit ohne größere Verwerfungen überstehen werde. Zwar würden mit dem Brexit gewachsene Verbindungen in Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und Kultur erschwert. "Mit dem jetzigen Abkommen müssen wir gegenüber Großbritannien aber nicht dieselben Regeln anwenden wie für entfernte Drittstaaten. Das ist für unsere Stadt ein Vorteil", sagte Tschentscher.

Verschiedene Szenarien geprüft

Hamburg hatte sich in den vergangenen Monaten bereits auf alle möglichen Szenarien vorbereitet. Bereits vor zwei Jahren wurde eine Brexit-Koordinierungsstelle in der Senatskanzlei gegründet.

In Hamburg leben mehr als 3.000 Briten und noch einmal 1.500, die sich haben einbürgern lassen. Und es werden noch mehr. Was die Wirtschaft angeht, betreiben rund 1.000 Hamburger Firmen Handel mit Großbritannien, ein Fünftel ist mit einer Niederlassung vor Ort.

Einigung an Heiligabend

Die EU und Großbritannien hatten sich am Donnerstag nach monatelangen Verhandlungen auf einen Handelspakt geeinigt. Der Vertrag soll die Beziehungen beider Seiten von Januar 2021 an neu regeln. Wichtigster Punkt ist, Zölle zu vermeiden, unbegrenzten Handel in beide Richtungen zu erlauben und Reibungsverluste so weit wie möglich zu begrenzen.

Großbritannien war bereits Ende Januar aus der EU ausgetreten, ist während einer Übergangsphase bis Jahresende aber noch Mitglied im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Ohne Abkommen wären Zölle und aufwendigere Kontrollen notwendig geworden.

25.12.2020