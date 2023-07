Stand: 16.07.2023 14:31 Uhr Trotz vieler Passagiere: Reibungsloser Betrieb am Flughafen

Dieses Wochenende gilt als das mit dem stärksten Passagieraufkommen am Hamburger Flughafen - schließlich ist es das erste in den Sommerferien. Es laufe aber alles reibungslos, sagte die Flughafensprecherin Janet Niemeyer. An den kommenden Tagen sind täglich mehr als 300 Starts und Landungen mit rund 50.000 Passagieren geplant.

