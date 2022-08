Stand: 23.08.2022 09:00 Uhr Trockene Wiese in Eidelstedt gerät in Brand

Die Hamburger Feuerwehr hat in der Nacht zu Dienstag eine brennende Wiese in Eidelstedt gelöscht. In der Straße Duvenacker hatte sich eine Feldfläche entzündet, offenbar weil es so trocken ist. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie hatten die Flammen nach fast einer Stunde gelöscht. Betroffen war eine Fläche von etwa 2.500 Quadratmetern. | Sendedatum NDR 90,3: 23.08.2022 09:00