Stand: 20.08.2023 15:16 Uhr Triebwerkschaden: Notlandung in Hamburg

Eine Lufthansa-Maschine hat am Sonntag in Hamburg kurz nach ihrem Start notlanden müssen. Der Pilot hatte bei dem Flug nach Frankfurt einen Triebwerkschaden gemeldet. Er kehrte um und landete wieder in Fuhlsbüttel. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr war in Bereitschaft bei der Landung dabei.

