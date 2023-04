Stand: 23.04.2023 14:52 Uhr Trickbetrüger stiehlt Seniorin Armbanduhr: Polizei sucht Zeugen

Im Stadtteil Uhlenhorst hat ein Trickbetrüger am Freitag gegen 18 Uhr einer 86-Jährigen eine teure Armbanduhr der Marke Rolex vom Handgelenk gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann die Seniorin am Hofweg gebeten, ihm etwas Geld zu wechseln. Nachdem beide Kleingeld ausgetauscht hatten, trennten sich ihre Wege. Daheim bemerkte die 86-Jährige, dass die Uhr weg war. Nun sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Der Mann soll 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er hatte den Angaben zufolge kurze rötlich-braune Haare und sprach mit osteuropäischem Akzent.

