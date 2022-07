Triathlon in Hamburg: Viele Straßen am Wochenende gesperrt Stand: 05.07.2022 15:10 Uhr Am kommenden Wochenende findet der Triathlon in Hamburg statt. Viele Straßen werden hierfür gesperrt, die zu Verkehrsbehinderungen führen.

Der Triathlon besteht aus drei verschiedenen Strecken: den Innenstadtkurs, den Jedermannkurs am Sonnabend sowie den Jedermannkurs am Sonntag. Hierfür sind jeweils unterschiedliche Straßen zu unterschiedlichen Zeiten gesperrt. Die erste Sperrung wird nach Angaben des Veranstalters am Freitagvormittag am Ballindamm eingerichtet. Im Laufe des Wochenendes kommen zahlreiche Straßensperrungen hinzu. Die letzte Sperrung soll am Montagmorgen aufgehoben werden. Zwei interaktive Karten des Veranstalters für Sonnabend und Sonntag zeigen, an welcher Stelle in der Stadt zu welcher Zeit Straßen für den Triathlon gesperrt sein werden.

Sperrungen in der Innenstadt

Für den Innenstadtkurs werden am Sonnabend, den 9. Juli, von 12.45 bis 17 Uhr vor allem das Gebiet um den Rathausmarkt gesperrt, sowie am Sonntag, 10. Juli, von circa 14.15 bis 17 Uhr.

Jedermann-Wettkampf am Sonnabend und Sonntag

Für den Jedermannkurs kommt es zuerst am Sonnabend von morgens um 5.45 bis 13 Uhr, sowie am Sonntag von 5.45 bis 14.30 Uhr zu Sperrungen. Die Lauf- und Radstrecken am Sonnabend und Sonntag unterscheiden sich: Das Radrennen am Sonnabend führt durch den Wallringtunnel über den Deichtorplatz, Dovenfleet, Zippelhaus, Bei den Mühren, Kajen, Vorsetzen, Johannisbollwerk, Landungsbrücken, Hafenstraße, Helgoländer Allee, Reeperbahn, Pepermölenbek und bis zum Fischmarkt Höhe Große Elbstraße. Am Sonntag verläuft die Strecke zudem über die Breite Straße und Palmaille.

Die Laufstrecke am Sonnabend verläuft am Alsterufer entlang, über die Alsterterrasse, Neue Rabenstraße, Fontenay, den Neuen Jungfernstieg, Jungfernstieg, Neuer Wall und Postraße. Am Sonntag laufen die Jedermänner und -frauen nach Fontenay über den Harvestehuder Weg stadtauswärts über die Krugkoppelbrücke, Fernsicht und Bellevue. Dann Neuer Jungfernstieg, Jungfernstieg, Große Bleichen und Poststraße.

Weitere Sperrungen von Freitag bis Montag

Außerhalb der Wettkampfzeiten sind zudem folgende Straßen gesperrt:



Ballindamm wasserseitig: Freitag von 10 Uhr bis Montag um 6 Uhr.

Freitag von 10 Uhr bis Montag um 6 Uhr. Ballindamm häuserseitig: Freitag von 20 Uhr bis Montag, um 6 Uhr

Freitag von 20 Uhr bis Montag, um 6 Uhr Neuer Jungfernstieg wasserseitig: Freitag um 20 Uhr bis Sonntag um 20.30 Uhr

Freitag um 20 Uhr bis Sonntag um 20.30 Uhr Lombardsbrücke: Sonnabend um 5 Uhr bis 17 Uhr sowie Sonntag von 5 bis 19 Uhr.

Sonnabend um 5 Uhr bis 17 Uhr sowie Sonntag von 5 bis 19 Uhr. Wallringtunnel: Sonnabend und Sonntag jeweils von 5 bis 17 Uhr.

Sonnabend und Sonntag jeweils von 5 bis 17 Uhr. St. Pauli: Sperrungen zwischen Reeperbahn und Hafenstraße bzw. Pepermölenbek und Helgoländer Allee am Sonnabend von 5.45 bis 12.30 Uhr und am Sonntag von 5.45 bis 13.45 Uhr. Dieser Bereich ist nur über die Hamburger Hochstraße oder die Seewartenstraße zu erreichen bzw. zu verlassen.

Sperrungen zwischen Reeperbahn und Hafenstraße bzw. Pepermölenbek und Helgoländer Allee am Sonnabend von 5.45 bis 12.30 Uhr und am Sonntag von 5.45 bis 13.45 Uhr. Dieser Bereich ist nur über die Hamburger Hochstraße oder die Seewartenstraße zu erreichen bzw. zu verlassen. Hafencity: Während des Triathlons ist die Hafencity ausschließlich über die Ausfahrt Veddel an den Elbbrücken und über die Versmannstraße zu erreichen. Die Zufahrt zur Oberbaumbrücke, um die Hafencity zu verlassen, ist laut Veranstalter zu jeder Zeit möglich.

