Stand: 09.02.2025 11:58 Uhr Treffen von Islamisten? Polizei untersagt Veranstaltung in Bergedorfer Sporthalle

In Bergedorf hat die Hamburger Polizei am Samstagabend eine Veranstaltung in der Sporthalle der Gewerbeschule Lohbrügge aufgelöst. Nach Informationen von NDR 90,3 wird geprüft, ob es sich um ein verdecktes Treffen von Islamisten gehandelt hat. Angemeldet war eine Sportveranstaltung. Das Bezirksamt Bergedorf hatte aber offenbar Hinweise, dass das nicht stimmte und schickte die Polizei. Nachdem die Beamtinnen und Beamten die Personalien der rund 250 Teilnehmer gepüft hatten, wurde die Veranstaltung verboten. Laut Polizei "kochte die Stimmung etwas hoch". Deshalb seien auch Bundespolizisten eingesetzt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.02.2025 | 12:00 Uhr