Treffen von Islamisten? Polizei löst Versammlung in Bergedorfer Sporthalle auf Stand: 09.02.2025 16:33 Uhr In Bergedorf hat die Hamburger Polizei am Samstagabend eine Veranstaltung in der Sporthalle der Gewerbeschule Lohbrügge aufgelöst. Möglicherweise hat es sich dabei um um ein verdecktes Treffen von Islamisten gehandelt. Angemeldet war eine Sportveranstaltung.

Das Bezirksamt Bergedorf hatte Hinweise erhalten, dass es sich aber nicht um eine Sportveranstaltung handelte. Es schickte die Polizei in den Ladenbeker Furtweg. Beim Betreten der Turnhalle stellten die Einsatzkräfte schließlich fest, dass in einer angrenzenden Halle nur wenige Kinder im kleinen Umfang Sport betrieben. In der eigentlich angemieteten Halle wurde offenbar stattdessen eine Diskussions- und Vortragsveranstaltung durchgeführt - wodurch sich der Verdacht einer vertragswidrigen Nutzung bestätigte.

Rund 270 Männer überprüft

Nachdem die Beamtinnen und Beamten die Personalien der rund 270 Teilnehmer geprüft hatten, wurde die Veranstaltung verboten. Es habe "eine islamistisch geprägte Ausrichtung" nahegelegen, so die Polizei. Die Stimmung sei anschließend "etwas hochgekocht". Deshalb seien auch Bundespolizisten eingesetzt worden.

Der Staatsschutz ermittelt

Die Polizei fand mehrere Messer, die jedoch keinem der Anwesenden zugeordnet werden konnten. Der Staatsschutz prüft nun, inwieweit strafrechtlich relevantes Handeln vorliegen könnte.

